Radsport: Meisen überraschend deutscher Meister

Hohenstein-Ernstthal (SID) - Radprofi Marcel Meisen (Stolberg) hat bei den deutschen Straßen-Meisterschaften auf dem Sachsenring einen Überraschungssieg gefeiert. Der 31-Jährige vom Team Alpecin-Fenix setzte sich am Sonntag nach 48 Runden und insgesamt 168 km vor Favorit Pascal Ackermann (Kandel/Bora-hansgrohe) und seinem Teamkollegen Alexander Krieger (Stuttgart) durch.

Marcel Meisen setzt sich vor Favorit Ackermann durch © SID

Die Entscheidung auf dem hügeligen Kurs fiel nach fast 2000 Höhenmetern im Sprint. Trotz der gezielten Vorarbeit der stark besetzten Bora-Mannschaft brachte Ackermann den Sieg aber nicht ins Ziel. Am Ende jubelte Meisen, der im Cross-Bereich bereits fünfmal deutscher Meister war.

Titelverteidiger Maximilian Schachmann (Berlin) stand nicht am Start. Der Bora-Profi war am vergangenen Wochenende bei der Lombardei-Rundfahrt von einem Auto angefahren worden und hatte sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Über seinen Tour-Start soll am Sonntagabend entschieden werden.

Ursprünglich waren die Titelkämpfe für den 20. Juni in Stuttgart geplant gewesen. Dieser Termin wurde im April abgesagt - Stuttgart soll die DM 2021 ausrichten.