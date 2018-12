Radsport: Nibali will 2019 an Giro und Tour fahren

Rom (SID) - Der italienische Rad-Star Vincenzo Nibali will im kommenden Jahr sowohl am Giro d'Italia als auch an der Tour de France teilnehmen. Dies teilte der 34-Jährige beim Training auf der kroatischen Insel Hvar mit. "Der Giro-Sieg ist mein erstes Ziel", sagte der Kapitän des Teams Bahrain-Merida nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Tour und Giro: Vincenzo Nibali steckt sich hohe Ziele © SID

Auf Hvar trainiert der Sizilianer für die nächste Saison. Der frühere Tour-Sieger hatte bei der Frankreich-Rundfahrt einen Wirbelbruch erlitten. "Dieses Jahr war für mich hart. Die Verletzung bei der Tour de France hat mich schwer belastet, auch wenn ich mich nach der Operation rasch erholt habe", sagte Nibali.