Radsport: Sunweb mit drei deutschen Fahrern zur Vuelta

Köln (SID) - Das deutsch-lizenzierte Profi-Radsportteam Sunweb schickt drei deutsche Fahrer zur Vuelta nach Spanien. Neben dem erfahrenen Jasha Sütterlin (Freiburg) verhilft die Mannschaft Max Kanter (Cottbus) und Martin Salmon (Germersheim) zum Debüt bei einer großen Landesrundfahrt. Der Fokus beim Team Sunweb liegt auf Etappensiegen.

Radsport: Sunweb mit drei deutschen Fahrern zur Vuelta © SID

Die 75. Spanien-Rundfahrt beginnt am 20. Oktober und soll am 8. November in Madrid enden.