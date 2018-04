Radsport: Titelsponsor Bora verlängert bei deutscher Sagan-Equipe bis 2021

Maastricht (SID) - Das deutsche Radsportteam Bora-hansgrohe hat knapp eine Woche nach dem Triumph seines Kapitäns Peter Sagan bei Paris-Roubaix eine wichtige Zukunftsfrage geklärt. Titelsponsor Bora, ein Hersteller von Kochfeldabzugssystemen, verlängerte bei der Equipe von Teammanager Ralph Denk seinen noch bis 2019 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2021. Sanitärtechnikhersteller hansgrohe ist bis Ende 2019 an das Team gebunden.

Titelsponsor Bora verlängert bei Sagan-Team © SID

"Dass wir schon so früh wissen, dass die Zukunft des Teams gesichert ist, gibt allen Fahrern, auch mir, viel Selbstvertrauen", sagte Sagan bei einem Pressetermin in Maastricht am Tag vor dem Amstel Gold Race. "Wir werden sehen, wie meine Beine sind nach Paris-Roubaix, aber wir sind hier mit einer starken Mannschaft", sagte der slowakische Topstar mit Blick auf das Rennen am Sonntag.

Denk hatte den Rennstall mit Sitz im oberbayerischen Raubling bei Rosenheim zur Saison 2010 mit dem damaligen Hauptsponsor NetApp gegründet. 2014 nahm das mittlerweile als NetApp-Endura firmierende Team erstmals an der Tour de France teil. Bora stieg dann 2015 als Titelsponsor ein, seit 2017 gehört die Equipe der World Tour an, der ersten Liga des internationalen Radsports.

"Diese vorzeitige Vertragsverlängerung zeigt, dass wir als Team auf dem richtigen Weg sind. Wir haben große Ziele und noch einige Schritte zu gehen", sagte Denk und lenkte den Blick auf die Zukunft: "Mit dieser langfristigen Perspektive werden wir in Zukunft auch noch stärker junge Talente fördern bzw. Fahrer, die bei uns groß geworden sind wie Emanuel Buchmann. Ich sehe dieses Vertrauen auch als Signal für den deutschen Radsport."