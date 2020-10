Radsport: Titelverteidiger Gilbert sagt Teilnahme bei Paris-Roubaix ab

Köln (SID) - Radprofi Philippe Gilbert wird seinen Vorjahressieg beim Klassiker Paris-Roubaix (ab 25. Oktober) verletzungsbedingt nicht wiederholen können. Wie sein Team Lotto Soudal am Donnerstag bekannt gab, leidet der Weltmeister von 2012 noch immer an den Folgen seines Sturzes auf der ersten Etappe der Tour de France Ende August, bei dem er einen Bruch der linken Kniescheibe erlitten hatte. Auch die Flandern-Rundfahrt (ab 18. Oktober) wird Gilbert verpassen.

Titelverteidiger Gilbert muss in Paris passen © SID

Der 38-jährige Belgier war bereits Mitte September bei der Luxemburg-Rundfahrt wieder gestartet und fuhr am Dienstag bei der ersten Etappe der BinckBank-Tour in Belgien und den Niederlanden mit. "Vielleicht bin ich nach meinem Sturz zu schnell wieder gestartet", sagte Gilbert: "Ich hatte schon in Luxemburg Schmerzen, die wurden bei der BinckBank-Tour immer schlimmer."

Gilbert wird sich nun in seinem Wohnort Monaco weiteren Behandlungen unterziehen. "Erstmal soll die Verletzung komplett ausheilen. Ich habe immer noch viele Ziele im Radsport, hauptsächlich für die nächste Saison, aber vielleicht klappt es ja auch in dieser Saison noch", sagte er.