Radsport: UCI beschließt Einführung von eSport-WM ab 2020

Harrogate (SID) - Der Radsport-Weltverband UCI will im kommenden Jahr erstmals eine eSport-Weltmeisterschaft in sein Programm aufnehmen. Das gab die UCI am Rande der Straßen-WM in Yorkshire/England bekannt. Stattfinden sollen sowohl die Qualifikationswettkämpfe als auch die WM auf der etablierten Online-Simulationsplattform Zwift. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnete die UCI mit den Zwift-Betreibern.

Die UCI führt ab 2020 eine eSport-Weltmeisterschaft ein © SID

"Der eSport ist eine fantastische Gelegenheit für die Entwicklung des Radsports, eine neue Art des Radfahrens, die rasant wächst und ein jüngeres Publikum anzieht", sagte UCI-Präsident David Lappartient. Die Vereinbarung mit Zwift bezeichnete er als "entscheidenden Schritt zur vollständigen Integration des eSports in die UCI".

Termin und Austragungsort der ersten eSport-Rad-WM stehen derzeit noch nicht fest. Die Qualifikation soll bei maximal 15 nationalen Meisterschaften in ausgewählten Ländern sowie über kontinentale Meisterschaften möglich sein.