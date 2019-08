Radsporttalent Zimmermann erhält Profivertrag bei CCC

Polkowice (SID) - Das deutsche Radsporttalent Georg Zimmermann steigt in die World Tour auf. Der 21 Jahre alte Kletterspezialist unterschrieb am Montag einen auf zwei Jahre datierten Profivertrag beim polnischen Team CCC, für das er als Gastfahrer schon bei der Slowakei-Rundfahrt im September sein Debüt geben wird.

Georg Zimmermann (l.) wird dritter Deutsche im CCC Team © SID

Im Trikot des zweitklassigen Teams Tirol KTM hatte Zimmermann in diesem Jahr mit dem Gewinn des Bergtrikots bei der Österreich-Rundfahrt sowie Siegen bei zwei unterklassigen Eintagesrennen in Italien für Aufsehen gesorgt. Bei der deutschen Meisterschaft am Sachsenring wurde er zudem Fünfter. Für CCC fahren in Simon Geschke (Berlin) und Jonas Koch (Schwäbisch Hall) bereits zwei Deutsche.