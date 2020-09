Radweltmeister Alaphilippe nicht beim Fleche Wallonne

Köln (SID) - Der frisch gebackene Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe wird am Mittwoch nicht beim Ardennen-Klassiker Fleche Wallonne antreten und verzichtet damit auf das mögliche Triple. Der Franzose hatte das Eintagesrennen mit Ziel an der Mauer von Huy, einem maximal 27-prozentigen Anstieg über 1,3 Kilometer, in den letzten beiden Jahren gewonnen.

Alaphilippe, der bei der Rad-WM in Imola am Sonntag nach einem couragierten Auftritt Gold vor dem Belgier Wout van Aert und dem Schweizer Marc Hirschi gewonnen hatte, will stattdessen alle Konzentration auf Lüttich-Bastogne-Lüttich am Sonntag richten. Den ältesten Klassiker, eines der fünf Monumente im Radsport, hat der 28-Jährige noch nie gewonnen. Letzter französischer Sieger war der legendäre Bernard Hinault 1980 im Schnee.

Bei Lüttich-Bastogne-Lüttich trifft Julian Alaphilippe auch auf Maximilian Schachmann. Nach Platz neun bei der Straßen-Entscheidung in Imola will der Berliner vom deutschen Team Bora-Hansgrohe bei den Klassikern angreifen. Anschließend stehen für ihn noch die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix auf dem Plan.