Rafael Nadal gewinnt zum vierten Mal die US Open

New York (SID) - Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal (33) hat zum vierten Mal die US Open gewonnen. Der Weltranglisten-Zweite setzte sich im spektakulären Finale am Sonntag (Ortszeit) nach hartem Kampf gegen den Russen Daniil Medwedew (Nr. 5) mit 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 durch und holte seinen 19. Grand-Slam-Titel. Nadal fehlt damit noch ein Major-Titel zum Rekord des Schweizers Roger Federer.