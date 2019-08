Rafinha rät Coutinho: "Kauf dir eine gute Lederhose"

München (SID) - So kann für Philippe Coutinho in München ganz sicher nichts mehr schiefgehen: Der ehemalige Bayern-Profi Rafinha hat dem neuen Superstar des Rekordmeisters "drei Tipps unter uns Brasilianern" gegeben. "Zieh dich warm an im Winter. Lerne 'Mia san mia' zu sagen. Und kauf dir eine gute Lederhose", sagte Rafinha der Bild-Zeitung.

Coutinho erhält Ratschläge von Ex-Bayern-Profi Rafinha © SID

Zudem riet der 33-Jährige, der insgesamt acht Jahre beim FC Bayern spielte, seinem 27 Jahre alten Landsmann: "Genieß das Oktoberfest, das Stadtzentrum mit den schönen Cafes, und mach all die tollen Dinge, die man unternehmen kann."

Die Bayern sieht Rafinha mit Coutinho nun "näher dran an den vielen Top-Teams in Europa. Mit dem Aus von James brauchte Bayern einen Top-Star im Mittelfeld. Coutinho ist ein großartiger Spieler".