Rallye Argentinien: Neuville in Villa Carlos Paz vorn

Villa Carlos Paz (SID) - Der Belgier Thierry Neuville hat die erste Wertungsprüfung der Rallye Argentinien gewonnen. Im Stadtzentrum von Villa Carlos Paz setzte sich der Hyundai-Pilot nach 1,9 Kilometern mit 0,3 Sekunden Vorsprung auf den Esten Ott Tänak (Toyota) durch. Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich/Ford/+0,4) wurde Dritter.

Zunächst vorn: Thierry Neuville © SID

"Es ist großartig, so in eine Rallye zu starten. Mit den vielen Zuschauern war die Atmosphäre toll", sagte Neuville. Am Freitag stehen sieben von insgesamt 18 Wertungsprüfungen auf dem Programm. Nach 4 von 13 WM-Läufen führt der fünfmalige Champion Ogier mit 84 Punkten vor Vizeweltmeister Neuville (67) und Tänak (45).