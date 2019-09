Rallye Deutschland im Oktober - Japan, Kenia und Neuseeland kehren zurück

Köln (SID) - Im Zuge einer umfangreichen Umgestaltung der WM-Saison findet die Rallye Deutschland im kommenden Jahr erst im Herbst statt. Das geht aus dem offiziellen Kalender für 2020 hervor, den der Motorsport-Weltverband FIA am Freitag bekannt gab. Zudem kehren Japan, Kenia und Neuseeland als Standorte zurück.

Rallye Deutschland nächstes Jahr erst im Herbst © SID

Der deutsche Lauf im Saarland, ursprünglich stets im August ausgetragen, findet in der kommenden Saison vom 15. bis zum 18. Oktober statt. Für mindestens ein Jahr außen vor sind indes Australien, Spanien und Korsika.

Kenias "Safari Rallye", die als eine der härtesten der Welt gilt, kehrt erstmals seit 2002 in den WM-Kalender zurück, in Japan war die WRC zuletzt 2010 zu Gast. Neuseeland wartet seit 2012 auf einen WM-Lauf. - Der Kalender der Rallye-WM 2020 in der Übersicht (angegeben ist jeweils der Tag der letzten Wertungsprüfung):

26. Januar: Rallye Monte Carlo

16. Februar: Rallye Schweden

15. März: Rallye Mexiko

19. April: Rallye Chile

3. Mai: Rallye Argentinien

24. Mai: Rallye Portugal

7. Juni: Rallye Italien

19. Juli: Rallye Kenia

9. August: Rallye Finnland

6. September: Rallye Neuseeland

27. September: Rallye Türkei

18. Oktober: Rallye Deutschland

1. November: Rallye Großbritannien

22. November: Rallye Japan