Rallye Schweden: Rückkehrer Grönholm gut dabei

Karlstad (SID) - Der zweimalige Weltmeister Marcus Grönholm (51) ist nach neun Jahren auf die Rallye-Bühne zurückgekehrt und hat sich ausgezeichnet verkauft. Zum Auftakt des zweiten WM-Laufs in Schweden belegte der Finne mit einem Toyota Yaris den achten Platz, sein Rückstand zu Tagessieger Thierry Neuville (Belgien/Hyundai i20 WRC) betrug nach 1,9 Kilometern 4,1 Sekunden.

Belegte Platz acht bei seiner Rückkehr: Marcus Grönholm © SID

Grönholm, der bei seinem bislang letzten Start 2010 an der Rallye Schweden teilgenommen hatte, schenkte sich den Ausflug in den Schnee zum 50. Geburtstag. "Ich weiß nicht, was möglich ist", erklärte der Champion von 2000 und 2002 (Peugeot) vor dem Beginn der Rallye: "Sagen wir Top 10. Wenn wir besser sind, ist das prima."