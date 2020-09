Rallye Türkei: Evans erobert mit Sieg WM-Führung

Köln (SID) - Der Waliser Elfyn Evans hat die von Ausfällen überschattete Rallye Türkei gewonnen und ist neuer Führender im WM-Klassement. Der Toyota-Fahrer zog beim fünften Saisonlauf mit jetzt 97 Punkten an seinem Markenkollegen Sebastien Ogier aus Frankreich (79) vorbei, der sechsmalige Weltmeister gab am Schlusstag mit Motorproblemen auf.

Elfyn Evans gewinnt die Rallye Türkei © SID

Zuvor hatte es Weltmeister Ott Tänak erwischt. Der Este musste seinen Hyundai schon am Samstag wegen eines Defekts an der Lenkung abstellen. Tänak war sechs Kilometer vor dem Ende der dritten Wertungsprüfung in Führung liegend von der Strecke abgekommen und im Gebüsch gelandet.

Evans, der seinen zweiten Saisonsieg und den dritten insgesamt feierte, hatte nach zwölf Wertungsprüfungen 35,2 Sekunden Vorsprung auf Thierry Neuville (Belgien/Hyundai). Dritter wurde Rekord-Weltmeister Sebastien Loeb (Frankreich/Hyundai/+59,4).