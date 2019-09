Rallye Türkei: WM-Spitzenreiter Tänak gibt auf

Marmaris (SID) - Der Titelkampf in der Rallye-WM ist wieder offen: Meisterschaftsspitzenreiter Ott Tänak (Estland/Toyota) gab am Samstag nach der achten Etappe der Türkei-Rallye wegen technischer Probleme auf. Tänak, der fünf der bisherigen zehn Saisonläufe gewann, kann lediglich am Sonntag in der abschließenden Powerstage maximal noch fünf WM-Punkte erringen.

Rallye Türkei: Tänak nach technischen Problemen draußen © SID

Tänaks Malheur eröffnet vor allem Serien-Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich) die Chance, den Rückstand in der WM deutlich zu verringern. Der sechsmalige Weltmeister ging im Citroen als Zweiter in den vorletzten Tag. Der Gesamtsieg der Rallye ist 25 Zähler wert.

Ogier hat 40 WM-Punkte Rückstand auf Tänak, der Ende August zum dritten Mal in Folge die ADAC Rallye Deutschland gewann. WM-Zweiter ist Thierry Neuville mit 33 Zählern weniger als Tänak. Der Belgier hatte allerdings am Samstagvormittag ebenfalls einige Probleme und lag nach der neunten Wertungsprüfung nur auf Rang acht.