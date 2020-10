Rallye: WM-Lauf in Belgien abgesagt

München (SID) - Der vorletzte Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist am Freitag abgesagt worden. Die Organisatoren der Ypern-Rallye in Belgien (20. bis 22. November) begründeten dies mit steigenden Corona-Infektionszahlen. Emily Tape, Bürgermeisterin von Ypres, betonte, die Behörden hätten keine Alternative zu der Verfügung gesehen: "In diesen Zeiten können wir die Rallye nicht stattfinden lassen", sagte sie.

Rallye-Weltmeisterschaft: Vorletzter Lauf abgesagt © SID

Die Rallye in Belgien war erst nach der Absage zahlreicher WM-Läufe nachträglich in den Kalender aufgenommen worden. Auf dem Programm steht damit nur noch die Monza-Rallye in Italien vom 4. bis zum 6. Dezember. In der Gesamtwertung liegt Elfyn Evans (Großbritannien) 14 Punkte vor seinem Toyota-Teamkollegen Sebastien Ogier (Frankreich).