Rallye: WM-Spitzenreiter Tänak gewinnt in Finnland

Köln (SID) - Der Este Ott Tänak hat die Rallye Finnland gewonnen und seine Führung in der WM-Gesamtwertung ausgebaut. Im Toyota setzte sich der 31-Jährige vor den Finnen Esapekka Lappi (Citroen) und Jari-Matti Latvala (Toyota) durch. Titelverteidiger Sebastian Ogier (Frankreich/Citroen) und Vizeweltmeister Thierry Neuville (Belgien/Hyundai), Tänaks erste Verfolger in der Gesamtwertung, mussten sich mit den Plätzen fünf und sechs zufriedengeben.

Ott Tänak holte sich bei der Rallye Finnland den Sieg © SID

In der Gesamtwertung baute Tänak (180 Punkte) seinen Vorsprung auf Ogier (158) auf 22 Zähler aus. Neuville (155) folgt mit 25 Punkten Abstand. Das Trio hat sich schon deutlich von der Konkurrenz abgesetzt und wird den Titel in diesem Jahr unter sich ausmachen. Ogier wurde seit 2013 sechsmal in Folge Weltmeister, Neuville ist viermaliger Vize-Weltmeister und Tänak zweimaliger WM-Dritter.

In dieser Saison sind noch fünf WM-Läufe zu fahren, als nächstes steht die ADAC Rallye Deutschland vom 22. bis 25. August im Saarland auf dem Programm.