Raman und Matondo wohl im Kader gegen Frankfurt

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 kann am Mittwoch (18.30/Sky) bei Eintracht Frankfurt wohl wieder auf zwei seiner Offensivspieler zurückgreifen. "Es sieht so aus, dass Rabbi Matondo und Benito Raman es in unseren Kader schaffen könnten. Abschließende Tests werden jetzt noch im Laufe des Nachmittags gemacht", teilte Trainer David Wagner auf einer virtuellen Pressekonferenz am Dienstag mit.

Benito Raman kehrt wohl in Schalker Kader zurück © SID

Gegen Eintracht Frankfurt will Wagner an die Leistung gegen Bayer Leverkusen (1:1) anknüpfen: "Unser Ansatz ist vor allen Dingen, an unser Spiel als gesamtes Team wieder heranzukommen, wie wir das am Sonntag getan haben." Seine junge Mannschaft sieht Wagner dabei positiv: "Ein Vorteil von jungen Spielern ist, dass sie relativ schnell regenerieren." Außerdem würden sie "aufgrund der kämpferischen Leistung, die Bereitschaft, aber auch den Mut wieder aufbringen" wieder da zu sein. Schalke hat 13 Spiele in Folge nicht gewonnen.