Randale nach Finalniederlage: 148 Festnahmen in Paris

Paris (SID) - Nach dem Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Paris St. Germain ist es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Im Anschluss an das 0:1 von PSG gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister zertrümmerten Anhänger Schaufenster, setzten Fahrzeuge in Brand und verwüsteten Geschäfte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden 148 Personen festgenommen.

In Paris kam es zu schweren Ausschreitungen © SID

Die Gewalttätigkeiten ereigneten sich während und nach dem Spiel am Sonntagabend rund um den Prinzenpark und auf den Champs-Elysees, teilte die Polizei auf Twitter mit. Trotz der Coronavirus-Pandemie hatten 5000 PSG-Fans die Übertragung des Finales aus Lissabon im Stadion verfolgen können.