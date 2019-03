Rangnick setzt sich für Tedesco ein: "Herausragender Trainer"

Leipzig (SID) - Ralf Rangnick hat sich vor dem direkten Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Schalke 04 für den schwer angeschlagenen Trainerkollegen Domenico Tedesco eingesetzt. "Ich halte Domenico Tedesco für einen herausragenden jungen Trainer, der das letztes Jahr auf Schalke und zuvor auch in Aue bewiesen hat", sagte Rangnick am Donnerstag: "Egal, wie die Entscheidung ausfällt, hoffe ich, dass man mit dem Jungen so umgeht, wie er es verdient hat."

Ralf Rangnick stellt sich schützend vor Tedesco © SID

Unabhängig davon, ob Tedesco am Samstag noch auf der Trainerbank sitzt, erwarten die Leipziger eine Trotzreaktion der Schalker. "Dass nach einem 0:7 bei Manchester City von allen eine Reaktion erwartet wird, ist klar", sagte Rangnick: "Wir erwarten deutlich mehr Gegenwehr und eine stärkere Leistung von Schalke."