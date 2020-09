Rangnick will zu Schalke nicht "nie" sagen

Gelsenkirchen (SID) - Ralf Rangnick hat nach dem Rauswurf von Trainer David Wagner beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 eine dritte Amtszeit bei den Königsblauen nicht ausgeschlossen. "Wenn ich sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, dann würde ich lügen", sagte der 62-Jährige am Sonntag bei Sky Sport News: "Ich bin dem Verein noch immer verbunden." Rangnick hat Schalke bereits 2004/05 und 2011 trainiert und mit den Königsblauen den letzten Titelgewinn, den DFB-Pokalsieg vor neun Jahren, gefeiert.

2011 gewann Ralf Rangnick mit Schalke den DFB-Pokal © SID

Im Moment falle es ihm schwer, sich vorzustellen, ein drittes Mal zu Schalke zu gehen, sagte Rangnick: "Aber im Fußball nie zu sagen, macht nicht wirklich Sinn." Die Trennung von Wagner nach 18 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg sei für ihn "keine große Überraschung mehr", erklärte Rangnick, "ich kann es nachvollziehen."

Er glaube, dass "es perspektivisch nicht allein mit dem Trainerwechsel getan" sei. Der Klub müsse sich so aufstellen, dass er in einigen Jahren wieder in der Bundesligaspitze mitspielen könne. Der ehemalige Leipziger Trainer und Sportdirektor Rangnick hatte Ende Juli seinen Posten als "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull geräumt. Ein Engagement beim italienischen Erstligisten AC Mailand kam nicht zustande.