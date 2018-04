Rasante Titelkämpfe beim Indoor Skydiving

Bottrop (SID) - Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 km/h, fliegende Athleten und spektakuläre Manöver in einem verglasten Windkanal. Bei der ersten deutschen Meisterschaft im Indoor Skydiving wird am 6. und 7. April in Bottrop um den Titel geflogen.

In Bottrop wird am 6. und 7. April um den Titel geflogen © SID

Dabei werden von den Athleten Höchstleistungen in Körperbeherrschung und Koordinationsvermögen abverlangt. Bei den Formationswettkämpfen müssen die Sportler in Zweier- und Viererteams vorgegebene Sequenzen fliegen. In den artistischen Disziplinen sind kreative Elemente gefragt.

Zu den Disziplinen im Indoor Skydiving zählen die Vierer-Formation, Vertical Formation 2er und 4er, Dynamic 2er und 4er sowie Freestyle Solo.

Die Wettkämpfe können per Livestream im Internet verfolgt werden.