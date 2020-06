"Rassismus ist für uns Schwarze Alltag": NFL-Profi Equanimeous St. Brown unterstützt Proteste

München (SID) - Deutschlands größte Football-Hoffnung Equanimeous St. Brown hat sich im Kampf gegen Rassismus klar positioniert. "Ich bin sehr froh, dass endlich protestiert wird und wir gehört werden. Das ist lange überfällig. Rassismus ist für uns als Schwarze Alltag", sagte der Wide Receiver von den Green Bay Packers dem Sportbuzzer.

Saisonende für Equanimeous St. Brown (r.) © SID

Es sei wichtig, "dass sich viele Menschen an den Protesten beteiligen", fügte der 23-Jährige hinzu: "Wir können die Geschichte beeinflussen." St. Brown, der selbst an den Demonstrationen teilgenommen hatte, könne sich außerdem vorstellen, die Proteste nach dem Vorbild von Quarterback Colin Kaepernick wieder ins Stadion zu tragen. Kaepernick war der erste Spieler in der US-Profiliga NFL, der aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt während der US-Hymne auf die Knie gegangen war.

Allerdings sind die Demonstrationen für St. Brown nicht der einzige Ausweg. "Die Proteste werden helfen, aber wir müssen die richtigen Menschen in die Ämter wählen. Nur dadurch lässt sich nachhaltig etwas verändern", sagte der Passempfänger, der die vergangene Saison aufgrund einer schweren Knöchelverletzung komplett verpasst hatte.

Auch eine bessere Bildung in den Schulen sowie Ausbildung bei der Polizei sind für St. Brown unerlässlich. "Es kann nicht sein, dass ein Polizist nur ein paar hundert Stunden ausgebildet wird. Das ist erschreckend, dass dieses wichtige Organ so schlecht ausgebildet ist", sagte er.