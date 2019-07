Rauball und Koch reisen zum EM-Finale der U19-Juniorinnen

Köln (SID) - Eine hochrangige DFB-Delegation mit den Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch an der Spitze reist zum EM-Finale der deutschen U19-Juniorinnen nach Schottland. Die Mannschaft der scheidenden Trainerin Maren Meinert trifft am Sonntag (17.00 Uhr/Sport1) in Paisley im Stadion des FC St. Mirren auf Frankreich. Deutschland hat das Turnier bislang sechsmal gewonnen, zuletzt 2011. Frankreich war fünfmal erfolgreich.

Der weibliche Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte sich im Halbfinale mit 3:1 gegen die Niederlande durchgesetzt. Die Französinnen schalteten Titelverteidiger Spanien mit 3:1 nach Verlängerung aus. Deutschland und Frankreich standen sich bislang zweimal in einem U19-EM-Endspiel gegenüber, beide Male (2002 und 2006) gewann die DFB-Elf.