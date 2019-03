Raum leer: VAR-Panne erheitert Spanien

Madrid (SID) - Spanien lacht über eine köstliche Videobeweis-Panne: Nach dem vermeintlichen 1:0 von Real Valladolid gegen Real Madrid am Sonntag (Endstand 1:4) in der ersten spanischen Fußball-Liga wollte die Bildregie die Fernsehzuschauer an der Klärung der Szene teilhaben lassen. Dazu wurde live in den VAR-Raum geschaltet - doch der war verwaist, die Bildschirme waren schwarz.

Verband versichert: VAR-Raum während des Spiels besetzt © SID

Der spanische Verband RFEF klärte umgehend auf: Die Regie hatte im VAR-Gebäude versehentlich den falschen Raum eingeblendet. Im richtigen, wurde versichert, saß tatsächlich der Video-Schiedsrichter und bewertete alles wie immer. Das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung zu Recht nicht gegeben.