Reaktionen zum Wimbledon-Sieg von Angelique Kerber

London (SID) - Serena Williams (Finalgegnerin): "Eigentlich müsste ich enttäuscht sein, aber das bin ich nicht. Ich bin froh, dass ich so weit gekommen bin. Angelique hat sehr gut gespielt. Sie ist eine unglaubliche Person und wird diesen Moment sehr genießen."

Kerber kann ihren ersten Wimbledon-Sieg kaum fassen © SID

Wim Fissette (Trainer von Angelique Kerber bei Sky): "Wenn man ein Turnier gewinnen will, dann ist es Wimbledon. Sie hat sich von Match zu Match gesteigert, und wir haben daran geglaubt, dass sie das Spiel heute gewinnen kann."

Boris Becker (dreimaliger Wimbledon-Sieger): "Wir müssen nun unser Wohnzimmer teilen!!! Steffi, Michael (Graf und Stich, Anm. d. Red.) und Ich...( vielleicht sollten wir es etwas vergrößern...)"

Barbara Rittner (Head of Women's Tennis, Deutscher Tennis Bund): "Wir sind Wimbledon-Sieger. Das ist ein Bild für die Ewigkeit. Wenn man sich das anguckt, dann hat man Tränen in den Augen. Es ist ein besonderes Gefühl, dass ich dabei sein durfte. Jetzt kann sie sich beruhigt zurücklehnen. Angie ist ein Gewohnheitstier, aber der Trainerwechsel war enorm wichtig für sie."

Angela Merkel (Bundeskanzlerin): "Ganz herzlichen Glückwunsch an Angelique Kerber. Ich freue mich sehr mit ihr über ihre begeisternde Leistung und ihren ersten Sieg in Wimbledon."

Thomas Bach (Präsident des Internationalen Olympischen Komitees): "Ein würdiger Wimbledon-Champion. Es war großartig, dabei zu sein. Es war ein großartiges Spiel zweier Athletinnen, die im besten Sinne des Fair Plays angetreten sind."

Daniel Günther (Ministerpräsident von Schleswig-Holstein): "Super, Angelique Kerber! Sie hat immer an sich geglaubt - und daher freue ich mich umso mehr, dass ihr ausgerechnet in Wimbledon eine so herausragende Leistung geglückt ist."

Alexander Zverev (Tennisspieler): "Während ich im Fitnessstudio bin, ist Angelique Kerber gerade Wimbledon-Champion geworden. Gut gemacht, ich könnte mich nicht mehr für Dich freuen."

Andrea Petkovic (Tennisspielerin): "MVP (Most Valuable Player, Anm. d. Red.)."

Dirk Nowitzki (Basketball-Star): "Sehr stark, Angelique Kerber. Gratuliere."

Philipp Lahm (Ex-Fußballprofi): "Was für eine unglaubliche Leistung - Glückwunsch zum Wimbledon-Sieg, Angelique Kerber."

Lukas Podolski (Fußballprofi): "Eine fantastische Leistung. Wir sind alle stolz auf Dich, Angelique Kerber."

Nico Rosberg (Ex-Formel-1-Weltmeister): "Glückwunsch, Angelique Kerber, zu deinem ersten Wimbledon-Sieg!!! Mega!"

Stefan Kretzschmar (Ex-Handballer): "Na bitte. Glückwunsch, Angelique Kerber. Unfassbare Vorstellung."

Werder Bremen: "Geboren in Bremen, vergoldet in Wimbledon. Herzlichen Glückwunsch an Angelique Kerber zu dieser überragenden Leistung! Ganz großer Sport!"