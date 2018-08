Real: Lopetegui sortiert 45-Millionen-Mann Vinicius und Luca Zidane aus

Madrid (SID) - Vorerst keine Chance für 45-Millionen-Mann Vinicius und Zinedine Zidanes Sohn Luca bei Champions-League-Sieger Real Madrid: Der neue Trainer Julen Lopetegui hat am Samstag den 20 Jahre alte Nachwuchstorwart Luca Zidane und den 18 Jahre alten brasilianischen Millioneneinkauf von Flamengo aus Rio de Janeiro in die zweite Mannschaft Reals, Real Madrid Castilla, in der 3. spanischen Fußball-Liga verbannt.

Vinicius muss sich mit der zweiten Mannschaft begnügen © SID

In La Liga dürfen nur 25 Spieler in den Kader für die Saison berufen werden. Einen Platz im Aufgebot der Königlichen erhielt dafür der 21 Jahre alte Innenverteidiger Sergio Reguilon.