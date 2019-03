Real Madrid: Zidane verzichtet auf Courtois

Madrid (SID) - Trainer-Rückkehrer Zinedine Zidane wartet am Samstag mit einigen Überraschungen in seiner Startelf bei Champions-League-Sieger Real Madrid im Heimspiel gegen Celta Vigo auf. Der bisherige belgische Stammkeeper Thibaut Courtois wird beim Zidane-Comeback durch Keylor Navas ersetzt.

Zidane setzt Courtois gegen Vigo auf die Bank © SID

In der Start-Elf stehen auch die zuletzt nicht im Fokus bei den Königlichen stehenden Marcelo und Gareth Bale. Zidane, französischer Weltmeister von 1998, der als Chefcoach Real zu drei Triumphen in der Königsklasse in Folge führte, schenkt auch dem 2014er-WM-Champion Toni Kroos in der Anfangsformation sein Vertrauen.