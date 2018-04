Real Madrid dank Ronaldo auf Halbfinalkurs

Turin (SID) - Real Madrid hat in der Champions League die Tür zum Halbfinale ganz weit aufgestoßen. Der Titelverteidiger gewann das Viertelfinal-Hinspiel bei Juventus Turin 3:0 (1:0) und verschaffte sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche im Estadio Santiago Bernabeu.

Ronaldo trifft per Fallrückzieher zum 2:0 © SID

Sieggarant für den spanischen Rekordmeister in der Neuauflage des Vorjahresfinales war einmal mehr Weltfußballer Cristiano Ronaldo mit einem Doppelpack (3./64.). Der Portugiese traf in diesem Wettbewerb im zehnten Spiel hintereinander (16 Tore), was vor ihm noch keinem Spieler in der Königsklasse gelungen war. Zudem war Marcelo für Real erfolgreich (72.), Turins Paulo Dybala war zuvor mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (66.).