Real Madrid nach Sieg gegen Sevilla Tabellendritter

Madrid (SID) - Champions-League-Sieger Real Madrid arbeitet sich in der spanischen Fußballliga in kleinen Schritten nach oben. Ohne den verletzten 2014er-Weltmeister Toni Kroos (Muskelfaserriss) setzten sich die Königlichen in der Spitzenpartie des 20. Spieltags gegen den FC Sevilla mit 2:0 (0:0) durch und übernahmen in der Tabelle den dritten Tabellenplatz von den Andalusiern.

Casemiro (r.) und Luka Modric treffen für Real Madrid © SID

Der Brasilianer Casemiro brachte Real in der 78. Minute in Führung, Luka Modric (90.+2) setzte den Schlusspunkt für die Mannschaft des nicht unumstrittenen Trainers Santiago Solari. Meister und Tabellenführer FC Barcelona empfängt am Sonntag CD Leganes und könnte den Erzrivalen aus der Hauptstadt wieder auf zehn Punkte distanzieren.