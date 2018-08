Real Madrid startet souverän in die neue Saison

Madrid (SID) - Champions-League-Sieger Real Madrid hat das erste Ligaspiel nach der Ära Cristiano Ronaldo souverän gewonnen. Am 1. Spieltag der spanischen La Liga besiegten die Königlichen den FC Getafe mit 2:0 (1:0). Die Tore für die Madrilenen erzielten Dani Carvajal (20.) und Gareth Bale (51.). Der 29-jährige Waliser traf damit bereits zum vierten Mal in Folge zum Saisonauftakt.

Gareth Bale trifft wieder für Real Madrid zum Auftakt © SID

Vor 48.446 Zuschauern im Santiago Bernabeu ließ die Mannschaft von Julen Lopetegui den Gästen keine Chance, in der ersten Spielhälfte verzeichneten die Madrilenen 81 Prozent Ballbesitz.

Stadtrivale Atletico, der am Mittwoch im UEFA-Supercup gegen Real (4:2 n.V.) gewonnen hatte, greift erst am Montag beim FC Valencia (20.00 Uhr/DAZN) ins Geschehen ein. Double-Gewinner FC Barcelona hatte am Samstag einen 3:0-Erfolg gegen Deportivo Alaves gefeiert.