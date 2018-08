Real holt 16-jährigen Sohn von Ex-Barcelona-Star Gudjohnsen in Jugend-Akademie

Madrid (SID) - Der spanische Champions-League-Sieger Real Madrid hat den Sohn des ehemaligen Barcelona-Stars Eidur Gudjohnsen verpflichtet. Andri Lucas Gudjohnsen, der in Barcelonas Fußballakademie La Masia ausgebildet worden war, gab seinen Wechsel in den Nachwuchs der Königlichen via Instagram bekannt. Der 16-Jährige gilt als eines der größten Talente Islands.

Real Madrid hat den Sohn von Gudjohnsen verpflichtet © SID

"Ich freue mich auf die Zukunft", schrieb er auf Instagram. Sein jüngerer Bruder Daniel spielte vergangene Saison in der U12 von FC Barcelona und steht laut Medienberichten ebenfalls kurz vor dem Transfer zum Rivalen Real Madrid. Der älteste Sohn, der 20-jährige Sveinn, war auch im Barcelona-Nachwuchs aktiv und wechselte in der vergangenen Woche zum italienischen Zweitligisten Spezia Calcio.

Eidur Gudjohnsen hatte mit dem FC Barcelona einen Champions-League-Titel sowie eine Meisterschaft gewonnen. Außerdem erzielte er in 88 Einsätzen für Island 26 Tore und wurde mit dem FC Chelsea zweimal englischer Meister. Auch sein Vater Arnor war Profifußballer. 1996 schrieb die Familie Geschichte, als der damals 17-jährige Eidur in einem Länderspiel gegen Estland für den 34-jährigen Arnor eingewechselt wurde.