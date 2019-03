Real "mehr umworben als Julia Roberts" - Ajax wittert Morgenluft

Madrid (SID) - Der Pokal futsch, die Meisterschaft praktisch auch und der Trainer in der Kritik: Beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid brennt vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) der Baum. Trotz der angespannten Lage bewies Trainer Santiago Solari Humor. Auf die Spekulationen über eine Rückkehr von Ex-Coach Jose Mourinho meinte Solari, Real sei schon immer "mehr umworben als Julia Roberts" gewesen.

Der Titelverteidiger muss gegen Ajax liefern © SID

Die scheinbar gute Laune des Argentiniers könnte am Dienstag aber schnell verschwinden. Ein Ausscheiden des Titelverteidigers, in Anbetracht der jüngsten Formkurve nicht gänzlich auszuschließen, käme einem Fiasko gleich.

Allerdings bringen die zuletzt schwachen Madrilenen einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel mit. Die Partie steht unter der Leitung von FIFA-Schiedsrichter Felix Brych (München).

Die Kritik in der Heimat ist groß, nachdem Real erst im Pokal-Halbfinale gegen Erzrivale FC Barcelona (1:1/0:3) verloren hatte und nur drei Tage nach dem Rückspiel auch in der Meisterschaft durch ein 0:1 im Clasico alle Chancen verspielte.

Im Zentrum der Kritik steht auch der frühere Weltmeister Toni Kroos. Bernd Schuster verglich den Taktgeber im Mittelfeld der Königlichen mit einem "Dieseltraktor", der nur vor sich her trabe und nichts mache. Am Wochenende war Kroos bei seiner Auswechslung mit Pfiffen begleitet worden, Solari verzichtete auf Rückendeckung.

Das heimische Estadio Santiago Bernabeu ist ebenfalls längst keine Festung mehr, der niederländische Rekordmeister aus Amsterdam wittert trotz der Hinspielniederlage Morgenluft. Das jüngste Ligaspiel gegen PEC Zwolle wurde verlegt, Amsterdam kommt bestens vorbereitet nach Madrid. Im Pokal gelang in der Vorwoche ein 3:0 bei Feyenoord Rotterdam.

Real muss im bislang wichtigsten Saisonspiel auf den gelbgesperrten Kapitän Sergio Ramos verzichten. Im Hinspiel war Amsterdam lange Zeit das bessere Team, scheiterte aber an Reals Kaltschnäuzigkeit. Doch selbst die ist dem Titelverteidiger inzwischen abhandengekommen. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Real Madrid - Ajax Amsterdam

Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Varane, Reguilon - Casemiro - Modric, Kroos - Vinicius Junior, Benzema, Bale. - Trainer: Solari

Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - van de Beek - Schöne, de Jong - Ziyech, Tadic, Neres. - Trainer: ten Hag

Schiedsrichter: Felix Brych (München)