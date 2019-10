Real ohne Kroos nach Mallorca

Madrid (SID) - Nationalspieler Toni Kroos wird nach seinen Länderspielabsagen auch dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid fehlen. Der Weltmeister von 2014 hatte sich vor den Spielen gegen Argentinien (2:2) und in Estland (3:0) eine Muskelblessur am linken Oberschenkel zugezogen und fällt auch für das Spiel bei Real Mallorca am Samstag aus.

Kroos fällt für das Spiel gegen Mallorca aus © SID

Neben Kroos muss Trainer Zinedine Zidane auch auf Gareth Bale, Luka Modric und Lucas Vazquez verzichten. "Wir müssen es akzeptieren. Es gibt andere Spieler", sagte Zidane. Die Königlichen führen die Tabelle nach acht Spieltagen mit 18 Punkten vor Titelverteidiger und Erzrivale FC Barcelona (16) an.