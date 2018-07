Real stellt klar: Keine Übereinkunft mit Mbappe

Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat Berichte über einen angeblichen Transfer des französischen Jungstars Kylian Mbappe zu den Königlichen zurückgewiesen. Meldungen zu einer Übereinkunft zwischen Real und Mbappe seien "völlig falsch", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme des Champions-League-Siegers.

Kylian Mbappe wechselte vergangenen Sommer zu PSG © SID

Real habe weder dem 19-Jährigen selbst, noch dessen Verein Paris St. Germain ein Angebot über einen Transfer unterbreitet, teilte der Klub weiter mit. Man bedaure, dass derartige Informationen verbreitet worden seien.

Zuvor hatten Medien berichtet, Madrid habe 272 Millionen Euro für Mbappe geboten. Der Stürmer, der bei der WM in Russland für Furore sorgt, war erst im vergangenen Sommer von AS Monaco zu PSG gewechselt. Dabei war zunächst ein Leihgeschäft vereinbart worden, jetzt war die Ablösesumme in Höhe von 180 Millionen Euro fällig.