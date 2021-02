Real und Kroos mit neuem Schwung: "Alle müssen bereit sein"

Frankfurt/Main (SID) - Toni Kroos und Rekordchampion Real Madrid gehen nach den jüngsten Erfolgserlebnissen mit neuem Schwung in die entscheidende Phase der Champions League. "Gefühlt hatten wir schon vier Krisen in diesem Jahr. Wir sind aber auch viermal rausgekommen", sagte der Fußball-Nationalspieler im Sky-Interview vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky).

Kroos und Real sind für Atalanta Bergamo gewappnet © SID

Die Königlichen haben sich in der Liga durch vier Siege nacheinander im Titelkampf zurückgemeldet. "Die Liga brennt", titelte die AS zuletzt. Nach zwei enttäuschenden Jahren in der Königsklasse mit jeweils dem Ausscheiden im Achtelfinale streben die Madrilenen trotz großer Personalsorgen auch international wieder nach mehr.

"Hier wissen alle Spieler um die Bedeutung des Wettbewerbs für den Klub und alle müssen bereit sein", sagte Vinicius Junior. Abwehrspieler Ferland Mendy warnte allerdings vor dem ersten Europapokal-Duell der Geschichte mit Bergamo: "Sie haben es ja nicht ohne Grund hierher geschafft. Wir wissen, dass sie eine Mannschaft sind, die gut spielt und viele Tore schießt."

Das Überraschungsteam mit Nationalspieler Robin Gosens, das in der Vorsaison erst im Viertelfinale gescheitert war, präsentiert sich auch in diesem Jahr formstark. In den vergangenen 20 Pflichtspielen kassierte Atalanta nur eine Niederlage. Allerdings wartet das Team von Trainer Gian Piero Gasperini in der Champions League in dieser Saison noch auf den ersten Heimsieg.

Bei Real muss Trainer Zinedine Zidane unter anderem auf Angreifer Karim Benzema verzichten, der wegen einer Adduktorenverletzung ausfällt. Das Rückspiel findet am 16. März in Madrid statt.