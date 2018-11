Real verliert erstmals unter Solari - Dembele rettet Barca Tabellenführung

Eibar (SID) - Die Siegesserie des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid unter Neu-Trainer Santiago Solari ist gerissen. Das Team um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos verlor bei SD Eibar 0:3 (0:1) und kassierte damit im fünften Spiel unter Solari die erste Niederlage.

Eibar bejubelt den zweiten Treffer gegen Real Madrid © SID

Der Abstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt nun bereits fünf Punkte. Die Katalanen verpassten es jedoch am Samstagabend durch das 1:1 (0:0) im Spitzenspiel bei Atletico Madrid, den Vorsprung noch weiter auszubauen. Der spanische Nationalstürmer Diego Costa (77.) hatte Atletico von der Tabellenführung träumen lassen, doch Weltmeister Ousmane Dembele (90.) rettete Barcelona zehn Minuten nach seiner Einwechslung das Remis.

Atletico (24 Punkte) bleibt damit weiter an Barca (25) dran, durch den Punktgewinn schob sich das Team von Trainer Diego Simeone zumindest vorübergehend am FC Sevilla (23) vorbei auf Rang zwei. Die Andalusier können mit einem Sieg gegen Real Valladolid am Sonntag (16.15 Uhr) aber sogar Barcelona von der Tabellenspitze verdrängen.

Für Eibar waren gegen den Champions-League-Sieger aus Madrid Gonzalo Escalante (16.), Sergi Enrich (52) und Kike (57.) erfolgreich. Es war die erste Partie der Madrilenen, bei denen Kroos in der Startformation stand, nachdem Solari Mitte November vom Interimscoach zum hauptamtlichen Trainer aufgestiegen war.