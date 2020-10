Real verliert gegen Aufsteiger Cadiz

Köln (SID) - Titelverteidiger Real Madrid hat in der Primera Division die erste Niederlage der Saison kassiert. Der spanische Fußball-Rekordmeister um Nationalspieler Toni Kroos musste sich am Samstagabend dem Aufsteiger FC Cadiz 0:1 (0:1) geschlagen geben und könnte am Samstagabend von Erzrivale FC Barcelona, der beim FC Getafe (21.00 Uhr) spielt, von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Real-Keeper Courtois kann die Niederlage nicht abwenden © SID

Anthony Lozano (16.) bestrafte die anfangs defensiv anfälligen Königlichen. Mit 10 Zählern aus sechs Spielen ist Cadiz als vorerst Tabellenzweiter punktgleich mit dem Meister, der aber eine Partie in der Hinterhand hat.

Atletico Madrid stimmte sich mit einem 2:0 (1:0) bei Celta Vigo auf den Champions-League-Auftakt bei Bayern München am Mittwoch (21.00 Uhr) ein und ist weiter ungeschlagen. Allerdings musste Diego Costa Anfang der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt werden.