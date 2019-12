Rebensburg gewinnt Super-G in Lake Louise

Lake Louise (SID) - Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat in überlegener Manier den Weltcup-Super-G von Lake Louise/Kanada gewonnen. Die 30-Jährige aus Kreuth am Tegernsee setzte sich im ersten Saisonrennen der zweitschnellsten Disziplin klar vor der Italienerin Nicol Delago (0,35 Sekunden zurück) durch und feierte ihren 18. Weltcup-Sieg. Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter (+0,42 Sekunden).

Viktoria Rebensburg gewann souverän in Lake Louise © SID

"Ehrlich gesagt hat sich die Fahrt gar nicht so schnell angefühlt", sagte Rebensburg im ORF: "Es war eine ruhige Fahrt, das ist im Super-G ja oft nicht so ein gutes Zeichen. Aber es war sehr fein gefahren." Schon vor dem Start hatte sie ein gutes Gefühl gehabt. "Das ist ein perfekter Tag für Skirennen, schöner geht's nicht", sagte sie. Entsprechend beflügelt ging Rebensburg bei Kaiserwetter mit Sonnenschein und Temperaturen von acht Grad unter Null auf die Piste.

Als Vierte und Neunte hatte Rebensburg bereits in den beiden Abfahrten von Lake Louise überzeugt. Im technisch anspruchsvollen Super-G spielte die Riesenslalom-Spezialistin dann eine Woche nach dem Abfahrtssieg von Thomas Dreßen (Mittenwald) an gleicher Stelle ihr ganzes Können aus. Mit Startnummer 7 fuhr Rebensburg eine ganz eigene Linie, die keine ihrer Konkurrentinnen nachahmen konnte. Ihr Lohn für den vierten Triumph in dieser Disziplin: Ein Cowgirl-Hut und umgerechnet rund 41.000 Euro Preisgeld.