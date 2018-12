Rebensburg gute Siebte bei zweitem Sieg von Stuhec

Wolkenstein in Gröden (SID) - Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim Weltcup-Super-G auf der legendären Saslong im Grödnertal eine gute Leistung gezeigt. Beim zweiten Saisonsieg der Slowenin Ilka Stuhec, die nach langer Verletzungspause am Tag zuvor schon die Abfahrt an gleicher Stelle gewonnen hatte, belegte die 29-Jährige trotz der ungünstigen Startnummer eins den siebten Platz.

Viktoria Rebensburg mit Platz sieben im Super-G © SID

Rebensburg hatte auf Abfahrtsweltmeisterin Stuhec, die vor Tina Weirather (Liechtenstein/+0,05 Sekunden) und der zeitgleichen Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer (Österreich) siegte, einen Rückstand von 0,43 Sekunden. Auf die Abfahrt am Tag zuvor hatte sie verzichtet.

Michaela Wenig (Lenggries), in der Abfahrt hervorragende Fünfte, holte als 25. erneut Weltcup-Punkte, ebenso Meike Pfister (Krumbach) als 28. Nicht unter die besten 30 kamen die Abfahrts-Achte Kira Weidle (Starnberg/32.), Patrizia Dorsch (Schellenberg/38.) und Veronique Hronek (Unterwössen/44.).