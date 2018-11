Rebensburg in Killington zunächst Fünfte

Killington (SID) - Skirennläuferin Viktoria Rebensburg darf beim Weltcup-Riesenslalom in Killington/USA auf ihre erste Podestplatzierung in der WM-Saison hoffen. Die 29-Jährige aus Kreuth am Tegernsee liegt vor dem Finale (19.00 Uhr/MEZ) auf der Piste "Super Star" auf Platz fünf.

Viktoria Rebensburg liegt vor dem Finale auf Rang fünf © SID

Rebensburg, zum Auftakt Ende Oktober in Sölden Vierte, hat 0,11 Sekunden Rückstand auf Rang drei. Zur führenden Norwegerin Ragnhild Mowinckel fehlen ihr 0,53 Sekunden.

Zweite ist Federica Brignone aus Italien (0,37 Sekunden zurück) vor Stephanie Brunner aus Österreich (0,44). Weltmeisterin Tessa Worley (Frankreich/0,52), die in Sölden gewonnen hatte, folgt auf Rang vier.