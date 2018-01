Rebensburg kämpft in Lenzerheide erneut um den Sieg

Lenzerheide (SID) - Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg fährt auch beim letzten Weltcup-Riesenslalom vor den Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) um den Sieg. Vier Tage nach ihrem dritten Saisonerfolg am Kronplatz liegt Rebensburg in Lenzerheide/Schweiz vor dem Finale (13.15 Uhr) auf Rang zwei. Schneller als Rebensburg war nur die kränkelnde Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich.

Liegt vor dem Finale auf Rang zwei: Viktoria Rebensburg © SID

Rebensburg (Kreuth) verpatzte auf dem schwierigen Kurs die ersten Tore hinein in den Steilhang und handelte sich bis zur ersten Zwischenzeit bereits 0,47 Sekunden Rückstand ein. Doch die 28-Jährige fing sich und hielt den Rückstand mit am Ende 0,52 Sekunden in Grenzen. Die Italienerin Federica Brignone auf Rang drei liegt schon 1,25 Sekunden zurück. Mikaela Shiffrin (USA/+1,58) ist Fünfte.

"Ich habe mir ganz ehrlich gesagt Sorgen gemacht", sagte Rebensburg in der ARD über ihren Balanceakt durch die ersten Tore: "Am dritten Tor ist eine Kante, da geht es steil runter, da dachte ich mir: Ui, jetzt wird's eng. Dann beim nächsten Tor: Ui, jetzt schaff ich's nicht mehr. Aber ich bin zum Glück drin geblieben. Es war extrem schwierig, auf einen guten Rhythmus zu kommen, auch vom Schnee her komisch."