Rebensburg patzt schwer - Shiffrin in Führung

Lienz (SID) - Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat zum Jahresausklang so gut wie keine Chance mehr auf einen Platz auf dem Siegerpodest. Nach einem missratenen ersten Lauf beim Weltcup-Riesenslalom auf dem Schlossberg in Lienz/Österreich hat die Olympiasiegerin von 2010 als enttäuschende 19. einen Rückstand von 2,37 Sekunden auf die in Führung liegende Mikaela Shiffrin (USA), zum dritten Rang fehlen ihr 1,63 Sekunden.

Rebensburg in Courchevel zunächst auf Platz acht © SID

Rebensburg sprang gleich nach dem Start nahezu unkontrolliert über eine Welle und fand danach keinen Rhythmus mehr. "Ich habe es anders eingeschätzt", sagte sie zu ihrem "Riesenfehler". Als zweite Deutsche qualifizierte sich Marlene Schmotz als 29. für den Finaldurchgang (13.30 Uhr).