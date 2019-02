Rebensburg verpatzt WM-Generalprobe, Shiffrin und Vlhova zeitgleich zum Sieg

Maribor (SID) - Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat die Generalprobe für die WM ab kommenden Dienstag in Are/Schweden (15. bis 17. Februar) verpatzt. Beim Riesenslalom in Maribor/Slowenien schied die Olympiasiegerin von 2010 bereits im ersten Lauf nach knapp 13 Fahrsekunden aus. "Das ist natürlich ärgerlich", sagte Rebensburg, betonte aber: "Ich hake das ab nach dem Motto: Das war eine schlechte Generalprobe, in Are kann es nur besser werden."

Viktoria Rebensburg scheidet nach 13 Sekunden aus © SID

Am vergangenen Samstag war Rebensburg in Garmisch-Partenkirchen bereits der letzte Super-G vor der WM missraten: Auf der Kandahar verfehlte sie ebenfalls ein Tor. Sie reist nun ohne Saisonsieg nach Schweden - im Gegensatz zu Mikaela Shiffrin, die in Maribor bereits zum zwölften Mal in diesem Winter nicht zu schlagen war. Allerdings: Diesmal lag die Amerikanerin zeitgleich mit ihrer großen Rivalin Petra Vlohva (Slowakei) auf Rang eins, Dritte wurde Ragnhild Mowinckel (Norwegen/+0,93). Beste Deutsche war Marlene Schmotz (Leitzachtal), die mit Startnummer 56 auf Rang 23 fuhr.

Für Shiffrin war es der 55. Sieg im Weltcup, sie zog damit in der "ewigen" Bestenliste an Hermann Maier (Österreich/54) vorbei mit Vreni Schneider (Schweiz) gleich. Vor ihr liegen noch Annemarie Moser-Pröll (Österreich/62), Marcel Hirscher (Österreich/68), Lindsey Vonn (USA/82) und Ingemar Stenmark (Schweden/86).