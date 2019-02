Rebensburg verpatzt WM-Generalprobe

Maribor (SID) - Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat die Generalprobe für die WM ab kommenden Dienstag in Are/Schweden (15. bis 17. Februar) gründlich verpatzt. Beim Riesenslalom in Maribor/Slowenien schied die Olympiasiegerin von 2010 bereits im ersten Lauf nach knapp 13 Fahrsekunden aus. Am vergangenen Samstag war Rebensburg in Garmisch-Partenkirchen bereits der letzte Super-G vor der WM missraten: Auf der Kandahar verfehlte sie ebenfalls ein Tor.