Red Bull Air Race: Dolderer in Cannes Zweiter

Cannes (SID) - Ex-Weltmeister Matthias Dolderer hat vor der malerischen Kulisse von Cannes den Sieg bei der Red-Bull-Air-Race-Weltmeisterschaft nur knapp verfehlt. Der Pilot aus Tannheim musste sich im zweiten Saisonrennen nur dem Australier Matt Hall mit einem Rückstand von 0,072 Sekunden geschlagen geben. "Das war für das Selbstvertrauen extrem wichtig", sagte der 47-Jährige.

Matthias Dolderer holt Platz zwei in Cannes © SID

"Natürlich wäre der erste Platz besser gewesen, aber die aufsteigende Tendenz ist wichtig", sagte Dolderer: "Wir haben gesehen, dass die Modifikationen am Flieger gut funktionieren und dass der Speed wieder da ist." In der WM-Wertung schob sich Dolderer auf Platz vier vor.

Beim Saisonauftakt Anfang Februar in Abu Dhabi hatte Dolderer eine Strafe aufgrund einer Überschreitung des maximalen G-Limits kassiert und nur Rang 13 belegt. "Hier in Cannes bin ich jetzt defensiver geflogen als in Abu Dhabi. Ich wollte nicht zu nah an die 12G ranfliegen", sagte Dolderer.

Insgesamt verfolgten das Red Bull Air Race bei der Premiere an der Côte d’Azur in Cannes am gesamten Wochenende 83.500 Zuschauer.