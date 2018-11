Red Bull Air Race: Sonka neuer Weltmeister - Enttäuschung für Dolderer

Fort Worth (SID) - Matthias Dolderer (Tannheim) ist beim Finale des Red Bull Air Race in Fort Worth/Texas mit Platz 13 kein versöhnlicher Saisonabschluss gelungen. "Es hätte ein guter Tag werden können. Ich bin nach dem Sieg im Qualifying mit viel Selbstvertrauen ins Rennen gegangen", sagte Dolderer: "Aber wie sagt man so schön: Wie gewonnen, so zerronnen."

Air-Race-Finale: Matthias Dolderer in Texas auf Rang 13 © SID

Der Tscheche Martin Sonka feierte seinen vierten Saisonsieg und krönte sich erstmals zum Weltmeister. Dolderer, Champion von 2016, wurde im WM-Ranking Zwölfter.