Regen-Absage: Zverev spielt erst am Donnerstag

Paris (SID) - Anhaltender Regen hat bei den French Open in Paris den Spielplan durcheinandergebracht. Am Mittwoch mussten wegen der anhaltenden Niederschläge alle zunächst mehrfach verschobenen Matches abgesagt werden, damit auch das Viertelfinale zwischen Alexander Zverev (Hamburg) und Novak Djokovic (Serbien): Es ist nun am Donnerstag als zweite Partie auf dem Court Philippe Chatrier angesetzt.

Der Regen verhindert in Paris die Viertelfinalspiele © SID

Betroffen sind von der Verschiebung auch die anderen verbleibenden Viertelfinal-Matches zwischen Vorjahresfinalist Dominic Thiem (Österreich) und Karen Chatschanow (Russland) bei den Herren sowie zwischen Simona Halep (Rumänien) und Amanda Anisimova (USA) sowie Madison Keys (USA) und Ashleigh Barty (Australien) bei den Damen. Ursprünglich hätten am Donnerstag bereits die Halbfinal-Begegnungen bei den Damen stattfinden sollen.