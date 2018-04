Regensburg darf weiter vom Aufstieg träumen

Fürth (SID) - Jahn Regensburg darf weiter vom Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga träumen. Der Zweitliga-Aufsteiger setzte sich am 30. Spieltag bei der SpVgg Greuther Fürth 2:1 (0:0) durch und verkürzte den Abstand auf Holstein Kiel auf dem Relegationsplatz drei auf zwei Punkte. Mit-Aufsteiger Kiel kann sich am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Dynamo Dresden wieder absetzen.

Coach Beierlorzer siegt mit Regensburg in Fürth mit 2:1 © SID

Der eingewechselte Jann George (49./84.) erzielte beide Treffer bei den Franken, die nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz 16 liegen. Der Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Alexander Nandzig (87.) kam zu spät. Regensburg gelang damit nach drei Spielen ohne Sieg wieder ein Dreier.

Die Gäste waren vor 11.105 Zuschauern nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft, mussten in der Schlussphase jedoch noch um den 13. Saisonsieg bangen. Ein Durchmarsch von der 3. Liga (gegründet 2008/09) in die Bundesliga gelang bisher einzig Darmstadt 98.