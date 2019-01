Regensburg leiht Volkmer an Jena aus

Regensburg (SID) - Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg verleiht Innenverteidiger Dominic Volkmer bis zum Saisonende an den Drittligisten Carl Zeiss Jena. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Der 22-Jährige war zu Saisonbeginn von Werder Bremen gekommen und besitzt noch einen Vertrag bis 2020. Bei Regensburg kam Volkmer in der Hinrunde nur auf einen Einsatz bei den Profis.